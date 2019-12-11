Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли



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Три года назад пара подала на развод, но он все еще не оформлен

Звезда прокомментировал слухи о многочисленных романах

Голливудский актер Брэд Питт дал интервью изданию New York Times, в котором рассказал, что стал иначе относиться к сплетням, которые постоянно курсируют вокруг него и его семьи.

«Раньше были такие моменты, когда я смотрел на свои фотографии из прошлых лет и говорил «хм, выгляжу неплохо», но внутри я этого не чувствовал. Я провел большую часть 90-х, скрываясь от публики. Мне было слишком неуютно от внимания к моей персоне. Но потом я осознал, что сам заключил себя в тюрьму. Я вышел и живу своей жизнью. А люди вообще довольно крутые», – признался Питт журналистам.

Также голливудская звезда прокомментировал слухи о многочисленных романах, которые были у него во время трехлетнего бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли.

«Я специально не избегаю возможных отношений, но и не ищу их. Не знаю, роман со сколькими женщинами мне уже приписали за последние два-три года, но говорю, что это все неправда», – утверждает Брэд Питт.