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    Шоу-биз

    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли

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    <p>Три года назад пара подала на развод, но он все еще не оформлен</p> <div></div> - Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли

    Три года назад пара подала на развод, но он все еще не оформлен

    Звезда прокомментировал слухи о многочисленных романах

    Голливудский актер Брэд Питт дал интервью изданию New York Times, в котором рассказал, что стал иначе относиться к сплетням, которые постоянно курсируют вокруг него и его семьи.

    «Раньше были такие моменты, когда я смотрел на свои фотографии из прошлых лет и говорил «хм, выгляжу неплохо», но внутри я этого не чувствовал. Я провел большую часть 90-х, скрываясь от публики. Мне было слишком неуютно от внимания к моей персоне. Но потом я осознал, что сам заключил себя в тюрьму. Я вышел и живу своей жизнью. А люди вообще довольно крутые», – признался Питт журналистам.

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    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли
    Брэд Питт рассказал о своих любовницах после расставания с Анджелиной Джоли

    Также голливудская звезда прокомментировал слухи о многочисленных романах, которые были у него во время трехлетнего бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли.

    «Я специально не избегаю возможных отношений, но и не ищу их. Не знаю, роман со сколькими женщинами мне уже приписали за последние два-три года, но говорю, что это все неправда», – утверждает Брэд Питт.

     

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