Квентин Тарантино воссоединился с Умой Турман после череды скандальных обвинений



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В прошлом году Турман обвинила Тарантино в том, что он подверг ее опасности на съемках.

Несмотря на громкий скандал и разбирательства в СМИ, стало ясно, что Ума и Квентин сумели сохранить отношения

Не так давно в сети появился видеоролик со съемок фильма «Убить Билла»: в нем Ума мчит за рулем автомобиля, но машину заносит, и актриса врезается в дерево. Инцидент произошел в Мексике, после столкновения Турман получила травму шеи и колена. По ее словам, перед съемкой ей сказали, что машина неисправна, но Квентин решил, что Ума обойдется без каскадера, и посадил ее за руль.

Он сказал: «Даю слово, машина в порядке. И участок дороги прямой», – цитировала режиссера актриса.

Также Турман рассказала газете New York Times о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. И хоть авария сильно усложнила отношения Умы и Квентина, режиссер помог ей достать съемку аварии и также помог привлечь Вайнштейна к ответственности.

Несмотря на громкий скандал и разбирательства в СМИ, стало ясно, что Ума и Квентин сумели сохранить отношения. Дочь Турман Майя Хоук дебютировала в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде», на специальном показе которого недавно появились вместе. Ума позировала фотографам в черном свитере с фланелевым коричневым шарфом и в потертых джинсах, а Квентин щеголял в черном пиджаке, надетом поверх расстегнутой рубашки, и брюках со стрелками.