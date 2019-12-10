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    Шоу-биз

    Квентин Тарантино воссоединился с Умой Турман после череды скандальных обвинений

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    <p>В прошлом году Турман обвинила Тарантино в том, что он подверг ее опасности на съемках.</p> <div></div> - Квентин Тарантино воссоединился с Умой Турман после череды скандальных обвинений

    В прошлом году Турман обвинила Тарантино в том, что он подверг ее опасности на съемках.

    Несмотря на громкий скандал и разбирательства в СМИ, стало ясно, что Ума и Квентин сумели сохранить отношения

    Не так давно в сети появился видеоролик со съемок фильма «Убить Билла»: в нем Ума мчит за рулем автомобиля, но машину заносит, и актриса врезается в дерево. Инцидент произошел в Мексике, после столкновения Турман получила травму шеи и колена. По ее словам, перед съемкой ей сказали, что машина неисправна, но Квентин решил, что Ума обойдется без каскадера, и посадил ее за руль.

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    Квентин Тарантино воссоединился с Умой Турман после череды скандальных обвинений
    Квентин Тарантино воссоединился с Умой Турман после череды скандальных обвинений
    Квентин Тарантино воссоединился с Умой Турман после череды скандальных обвинений
    Квентин Тарантино воссоединился с Умой Турман после череды скандальных обвинений
    Квентин Тарантино воссоединился с Умой Турман после череды скандальных обвинений
    Квентин Тарантино воссоединился с Умой Турман после череды скандальных обвинений
    Квентин Тарантино воссоединился с Умой Турман после череды скандальных обвинений

    Он сказал: «Даю слово, машина в порядке. И участок дороги прямой», – цитировала режиссера актриса.

    Также Турман рассказала газете New York Times о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. И хоть авария сильно усложнила отношения Умы и Квентина, режиссер помог ей достать съемку аварии и также помог привлечь Вайнштейна к ответственности.

    Несмотря на громкий скандал и разбирательства в СМИ, стало ясно, что Ума и Квентин сумели сохранить отношения. Дочь Турман Майя Хоук дебютировала в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде», на специальном показе которого недавно появились вместе. Ума позировала фотографам в черном свитере с фланелевым коричневым шарфом и в потертых джинсах, а Квентин щеголял в черном пиджаке, надетом поверх расстегнутой рубашки, и брюках со стрелками.

     

    дороги знаменитости актриса шоу-бизнес
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