Стало известно, какой рост у Олафа из «Холодного сердца»



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У поклонников мультфильма только один вопрос: какого тогда роста Эльза и Анна?

Пользователи сети вычислили рост нашего любимого снеговика Олафа из мультфильма «Холодное сердце». В короткометражке «Олаф и Холодное приключение» 2017 года он измерил себя линейкой, но в финальной версии картины эту сцену вырезали, зато данные о параметрах остались в Google (не зря же говорят, что там можно найти все).

И на днях на эту информацию обратил внимание один из пользователей Twitter, который написал (а теперь приготовиться), что рост Олафа — 165 сантиметров! И у поклонников мультфильма только один вопрос: какого тогда роста Эльза и Анна?