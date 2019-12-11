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    Жизнь

    Стало известно, какой рост у Олафа из «Холодного сердца»

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    Стало известно, какой рост у Олафа из «Холодного сердца»

    У поклонников мультфильма только один вопрос: какого тогда роста Эльза и Анна?

    Пользователи сети вычислили рост нашего любимого снеговика Олафа из мультфильма «Холодное сердце». В короткометражке «Олаф и Холодное приключение» 2017 года он измерил себя линейкой, но в финальной версии картины эту сцену вырезали, зато данные о параметрах остались в Google (не зря же говорят, что там можно найти все).

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    И на днях на эту информацию обратил внимание один из пользователей Twitter, который написал (а теперь приготовиться), что рост Олафа — 165 сантиметров! И у поклонников мультфильма только один вопрос: какого тогда роста Эльза и Анна?

     

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