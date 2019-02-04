Lady in red: Оля Полякова восхитила экстравагантным нарядом на съемках нового шоу



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Оля Полякова

Украинская певица еще раз доказала, что она является одной из самых стильных артисток

На съемках шоу «Дивовижні люди», премьера которого уже 23 февраля, популярная певица и эксперт телепроекта Оля Полякова появилась в новом ярком наряде.

На этот раз «королева ночи» выбрала платье красного цвета с откровенным декольте. Впрочем, как отметили коллеги певицы и эксперты телепроекта «Дивовижні люди», даже столь откровенное платье очень подходит стройной Оле Поляковой. Дополняли образ босоножки на высоких каблуках.

На своей странице в Instagram певица игриво спросила: «Как вам такой образ?». Интересно, что многие поклонники Оли Поляковой отметили, что в таком наряде она несколько напоминает «куклу барби».

Напомним. что шоу «Дивовижні люди» – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала-лидера бороться за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.