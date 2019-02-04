52-летняя Сальма Хайек призналась, что гордится своей сединой



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Сальма Хайек instagram.com/salmahayek

Актриса уверена в том, что возраст женщину только украшает

52-летняя Сальма Хайек ухаживает за собой, но она не стремится казаться моложе. В свои годы она выглядит так же привлекательно, как 20 лет назад. Безусловно, у знаменитости есть свои секреты красоты, однако Grazia уверена, что ее успех обусловлен любовью к натуральности.

Так, Хайек никогда не ложилась под нож пластического хирурга. Она не боится морщин и не закрашивает седые волосы. «Горжусь сединой», — написала на днях Сальма.

Напомним, в 2007 году Сальма родила дочь Валентину от Франсуа-Анри Пино. Через год после ее появления актриса и миллиардер расстались. Однако уже в 2009 они снова сошлись и сыграли свадьбу в Венеции.

Джерело: graziamagazine.ru