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    Жизнь

    52-летняя Сальма Хайек призналась, что гордится своей сединой

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    <div class="embed-caption">Сальма Хайек</div> <div class="embed-source"></div> - 52-летняя Сальма Хайек призналась, что гордится своей сединой
    Сальма Хайек
    instagram.com/salmahayek

    Актриса уверена в том, что возраст женщину только украшает

    52-летняя Сальма Хайек  ухаживает за собой, но она не стремится казаться моложе. В свои годы она выглядит так же привлекательно, как 20 лет назад. Безусловно, у знаменитости есть свои секреты красоты, однако Grazia уверена, что ее успех обусловлен любовью к натуральности.

    Так, Хайек никогда не ложилась под нож пластического хирурга. Она не боится морщин и не закрашивает седые волосы. «Горжусь сединой», — написала на днях Сальма.

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    52-летняя Сальма Хайек призналась, что гордится своей сединой
    52-летняя Сальма Хайек призналась, что гордится своей сединой
    52-летняя Сальма Хайек призналась, что гордится своей сединой

    Напомним, в 2007 году Сальма родила дочь Валентину от Франсуа-Анри Пино. Через год после ее появления актриса и миллиардер расстались. Однако уже в 2009 они снова сошлись и сыграли свадьбу в Венеции.

    Джерело: graziamagazine.ru

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