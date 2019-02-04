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    Жизнь

    Тортик и поцелуи: Вера Брежнева показала, как поздравил ее Константин Меладзе

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    Вера Брежнева и Константин Меладзе - Тортик и поцелуи: Вера Брежнева показала, как поздравил ее Константин Меладзе
    Вера Брежнева и Константин Меладзе

    Вчера Вере Брежневой исполнилось 37 лет, и вопреки существующей в шоу-бизнесе традиции отмечать дни рождения с большим размахом, она провела этот день в кругу самых близких

    Всю прошлую неделю Вера Брежнева провела далеко от дома, на Мальдивах, вместе с Еленой Перминовой, но свой день рождения она предпочла встретить в родной обстановке в кругу близких людей.

    Несколько минут назад певица поделилась на своей странице в Instagram видеороликом, на котором она запечатлена с Константином Меладзе.

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    Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

    «Спасибо вам, мои прекрасные, любящие сердца! Вчера я провела свой День так, как хотела, в узком кругу самых близких людей и без интернета. И только вечером, когда все уже спали, взахлеб прочитала поздравления! Меня накрыло еще одной волной тепла, потрясающей светлой энергии и любви! Спасибо вам за то, что я почувствовала вчера, и дело даже не в количестве поздравлений (хотя их было неприлично много), а в том, какой смысл они в себе несут!!!!! Это моя движущая сила. Спасибо вам за то, что вы со мной, что вы у меня есть! И пусть все потрясающие пожелания исполнятся в моей жизни, а вам возвратятся с утроенной силой!!» - так подписала опубликованное видео певица.

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