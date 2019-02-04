Дженнифер Лопес трогательно поздравила Алекса Родригеса с двухлетней годовщиной отношений



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Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Пара познакомиоась много лет назад, когда еще певица была замужем за Марком Энтони

49-летняя Дженнифер Лопес и 43-летний Алекс Родригес в прошедшее воскресенье отпраздновали двухлетнюю годовщину со дня начала отношений. Певица в честь этого радостного события опубликовала в Instagram несколько фотографий со своим возлюбленным и написала ему трогательные слова:

«Два года веселья. Два года приключений. Взросления и обучения. Истинной дружбы. И так много любви! Ты делаешь мой мир более красивым, безопасным и стабильным, и все это в условиях нашей постоянно меняющейся жизни. Ты заставляешь меня чувствовать себя подростком, начинающим все сначала... Ты удивляешь меня самыми невероятными способами, напоминаешь мне, как я счастлива, что нашла тебя сейчас, в данный момент, в это время... наше время. Я очень люблю тебя».

Напомним, Джей Ло и Алекс Родригес познакомились много лет назад, когда еще певица была замужем за Марком Энтони. Они долгое время не общались, но встретились снова зимой 2017 года. Уже через пару часов после той внезапной встречи Родригес позвонил ей и пригласил на свидание. С тех пор они неразлучны. С прошлого лета на том самом пальце певицы красуется кольцо, поэтому многие уверены, что свадьба не за горами.