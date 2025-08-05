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Леді Гага запише пісню для серіалу «Венздей»: коли вийде кліп

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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Леді Гага випустить пісню Dead Dance для «Венздей»
скрін із відео

Співачка з'явиться у серіалі від Netflix та презентує кліп до другого сезону

Популярна американська співачка Леді Гага запише пісню Dead Dance для другого сезону серіалу «Венздей» від Netflix. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Variety.

Очікується, що прем’єра композиції та кліпу відбудеться вже наступного місяця. Примітно, що співачка з'явиться у другому сезоні серіалу, перші серії якого вийдуть вже 6 серпня. Гага зіграє легендарну вчительку Невермор Розалін Ротвуд.

За словами джерел, пісню Dead Dance було записано тією ж командою, яка працювала над альбомом Гаги Mayhem, зокрема, Ендрю Уоттом та Cirkut.

На початку минулого місяця Леді Гагу, яка зараз перебуває у турне Mayhem Ball, бачили разом із кінорежисером Тімом Бертоном. Це підігріло чутки про те, що співачка з'явиться у його серіалі. На прем'єрі другого сезону Бертон захоплено говорив про співачку. «Вона – справжня артистка, і для мене робота з артистами є джерелом натхнення», – сказав він.

Сама ж Гага не була присутня на прем'єрі. Також Бертон натякав, що співпрацюватиме зі співачкою у майбутньому, але не став розкривати деталі.

На питання журналістів, чи може він підтвердити, що вони знову працюють разом, Бертон відповів: «Ні, не можу. Але сподіваюся на це».

Нагадаємо, раніше зірку серіалу Персі Гайнса звинуватили у сексуальному насильстві. Одна з дівчат заявила, що актор нібито напав на неї на одній із вечірок, коли вона була дуже п’яною.

У відповідь на це Вайт заявив, що не знає, хто організував травлю. Також хлопець заперечив причетність до звинувачень та попросив не погрожувати його родині та друзям.

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Теги: музика серіал Новости Netflix Леди Гага Netflix кліп

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