Руйнування будівлі в Буенос-Айресі: Netflix використав штучний інтелект у серіалі

Netflix вперше використав штучний інтелект у своєму серіалі для здешевлення виробництва та покращення якості

Стрімінговий гігант Netflix вперше застосував генеративний штучний інтелект у виробництві одного зі своїх телевізійних шоу. За словами співвиконавчого директора компанії Теда Сарандоса, цей крок відкриває можливості для створення фільмів та серіалів дешевше та з кращою якістю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Сарандос повідомив, що аргентинський науково-фантастичний серіал «El Eternauta» («Вічний») став першим проєктом Netflix, де були використані кадри, створені за допомогою генеративного штучного інтелекту.

«Ми залишаємося переконаними, що штучний інтелект представляє неймовірну можливість допомогти творцям фільмів та серіалів робити їх кращими, а не просто дешевшими», – заявив він аналітикам після публікації фінансових результатів Netflix за другий квартал.

За його словами, у серіалі, який розповідає про виживання після раптового та руйнівного токсичного снігопаду, Netflix співпрацював з художниками з візуальних ефектів (VFX), використовуючи ШІ для зображення руйнування будівлі в Буенос-Айресі.

«Використовуючи інструменти на базі штучного інтелекту, вони змогли досягти дивовижного результату з надзвичайною швидкістю, і насправді ця послідовність візуальних ефектів була завершена в 10 разів швидше, ніж це можна було б зробити за допомогою традиційних інструментів та робочих процесів візуальних ефектів», – підкреслив Сарандос.

Він також додав, що використання ШІ-інструментів дозволило Netflix профінансувати шоу зі значно меншими витратами, ніж це зазвичай характерно для високобюджетних виробництв. «Вартість [спецефектів без штучного інтелекту] просто була б недоступною для шоу з таким бюджетом», – констатував Сарандос.

Нагадаємо, стрімінговий гігант Netflix оголосив про початок тестування нової функції у своєму мобільному додатку. Стрічка вертикальних відео, яка нагадує популярну соціальну мережу TikTok, буде використовуватися для пошуку нового контенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Netflix.

У компанії зазначили, що тестування нової функції розпочнеться вже найближчими тижнями. Елементи керування стрічкою будуть розташовані у правому нижньому куті екрана, аналогічно до інтерфейсу TikTok.