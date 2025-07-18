Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Руйнування будівлі в Буенос-Айресі: Netflix використав штучний інтелект у серіалі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Руйнування будівлі в Буенос-Айресі: Netflix використав штучний інтелект у серіалі
Використання ШІ-інструментів дозволило Netflix профінансувати шоу зі значно меншими витратами
фото: Маріано Ландет/Netflix

Netflix вперше використав штучний інтелект у своєму серіалі для здешевлення виробництва та покращення якості

Стрімінговий гігант Netflix вперше застосував генеративний штучний інтелект у виробництві одного зі своїх телевізійних шоу. За словами співвиконавчого директора компанії Теда Сарандоса, цей крок відкриває можливості для створення фільмів та серіалів дешевше та з кращою якістю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Сарандос повідомив, що аргентинський науково-фантастичний серіал «El Eternauta» («Вічний») став першим проєктом Netflix, де були використані кадри, створені за допомогою генеративного штучного інтелекту.

«Ми залишаємося переконаними, що штучний інтелект представляє неймовірну можливість допомогти творцям фільмів та серіалів робити їх кращими, а не просто дешевшими», – заявив він аналітикам після публікації фінансових результатів Netflix за другий квартал.

За його словами, у серіалі, який розповідає про виживання після раптового та руйнівного токсичного снігопаду, Netflix співпрацював з художниками з візуальних ефектів (VFX), використовуючи ШІ для зображення руйнування будівлі в Буенос-Айресі.

«Використовуючи інструменти на базі штучного інтелекту, вони змогли досягти дивовижного результату з надзвичайною швидкістю, і насправді ця послідовність візуальних ефектів була завершена в 10 разів швидше, ніж це можна було б зробити за допомогою традиційних інструментів та робочих процесів візуальних ефектів», – підкреслив Сарандос.

Він також додав, що використання ШІ-інструментів дозволило Netflix профінансувати шоу зі значно меншими витратами, ніж це зазвичай характерно для високобюджетних виробництв. «Вартість [спецефектів без штучного інтелекту] просто була б недоступною для шоу з таким бюджетом», – констатував Сарандос.

Нагадаємо, стрімінговий гігант Netflix оголосив про початок тестування нової функції у своєму мобільному додатку. Стрічка вертикальних відео, яка нагадує популярну соціальну мережу TikTok, буде використовуватися для пошуку нового контенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Netflix.

У компанії зазначили, що тестування нової функції розпочнеться вже найближчими тижнями. Елементи керування стрічкою будуть розташовані у правому нижньому куті екрана, аналогічно до інтерфейсу TikTok.

Читайте також:

Теги: Netflix штучний інтелект серіал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом вихідних xAI опублікувала заяву з вибаченнями за ненависницький контент
Штучний інтелект Маска вихваляв Гітлера: Євросоюз викликав «на килим» представників xAI
15 липня, 15:27
Заплановано сім сезонів серіалу «Гаррі Поттер»
Стартували зйомки серіалу «Гаррі Поттер»: перше фото
15 липня, 10:50
Для повної автономності дронів знадобляться роки розробок та інвестицій
Штучний інтелект дозволить прибрати операторів дронів з поля бою – глава Мінцифри
14 липня, 12:38
Головні новини ночі проти 10 липня
Комбінований обстріл Києва: головне за ніч
10 липня, 05:52
Доступ до Grok у Туреччині було заблоковано
Туреччина заблокувала чатбот Маска, що ображав Ердогана
9 липня, 18:48
Смерть актора настала після боротьби з раком
Помер відомий актор серіалу «Зачаровані» Джуліан Макмехон
5 липня, 08:51
Акторка зіграла десятки ролей в кіно та серіалах
Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга
3 липня, 11:32
Що передбачив Стів Джобс про ChatGPT ще у 1985 році
Стів Джобс передбачив появу ChatGPT ще 40 років тому (відео)
1 липня, 19:20
Лише один наказ президента США може відключити країн-членів Євросоюзу від цифрового світу
Трамп може відключити інтернет в Євросоюзі – Politico
23 червня, 17:05

Телеком

Руйнування будівлі в Буенос-Айресі: Netflix використав штучний інтелект у серіалі
Руйнування будівлі в Буенос-Айресі: Netflix використав штучний інтелект у серіалі
Міноборони запустило бета-тест нових відстрочок у «Резерв+»
Міноборони запустило бета-тест нових відстрочок у «Резерв+»
Українські кіберфахівці атакували інфраструктуру «Газпрому» – ЗМI
Українські кіберфахівці атакували інфраструктуру «Газпрому» – ЗМI
Telegram створює офіційне представництво у Росії
Telegram створює офіційне представництво у Росії
Держспецзв’язку розкриває як російські хакери атакують сектор безпеки та оборони
Держспецзв’язку розкриває як російські хакери атакують сектор безпеки та оборони
Диджитал-диктатура: РФ штрафуватиме громадян за доступ до «екстремістських» матеріалів
Диджитал-диктатура: РФ штрафуватиме громадян за доступ до «екстремістських» матеріалів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
9545
У Південній Кореї рибалки зловили тунця вартістю $1,9 млн і повернули рибу до моря
5254
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3968
Росіян поселили біля військової бази в Єгипті: море під забороною, а за прогулянку до пляжу – стріляють
2397
Втрати ворога станом на 18 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Словенія легалізувала евтаназію
Сьогодні, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua