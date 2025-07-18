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Фінський рок-гурт The Rasmus прибув до України (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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The Rasmus – один з найбільш успішних музичних колективів Північної Європи
фото: therasmusofficial/Instagram

У столиці учасники гурту відвідали меморіал українським воїнам

Сьогодні, 18 липня, всесвітньо відомий фінський рок-гурт The Rasmus прибув до Києва. Завтра, 19 липня, музиканти виступлять на головній сцені Atlas Festival, де виконають свої найвідоміші хіти, зокрема легендарну композицію In the Shadows. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Instagram сторінку групи.

У столиці учасники гурту відвідали меморіал українським воїнам, полеглим у війні з Росією, розташований біля Софійського собору.

Фінський рок-гурт The Rasmus прибув до України (фото) фото 1

The Rasmus – один із найпопулярніших музичних гуртів Північної Європи. Їхня пісня In the Shadows здобула світову популярність. Крім того, колектив представляв Фінляндію на Євробаченні-2022 із піснею Jezebel, посівши 21 місце.

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Допис, поширений Atlas Festival (@atlasweekend)

Раніше фінський рок-гурт The Rasmus та український гурт Kalush Orchestra записали спільну композицію.

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Теги: Київ Фінляндія співак музикант музика

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Фінський рок-гурт The Rasmus прибув до України (фото)
Фінський рок-гурт The Rasmus прибув до України (фото)
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