Любов, село і партія: Кім Чен Ин вперше в КНДР випустив телесеріал

Лідер КНДР Кім Чен Ин запустив перший у Північній Кореї телесеріал про кохання та помилки партії

У Північній Кореї вийшов телесеріал про чиновника, якого разом із сім'єю відправляють із міста до села, щоб покращити виробництво продуктів. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Серіал називається «Нова весна на рівнинах Пехека» і складається з 22 серій. За сюжетом, дружина головного героя страждає від поганої інфраструктури та слабкої школи для сина. Але найнезвичайніше, як зазначають спостерігачі, – герої вперше висловлюють «справжні почуття» не лише до батьківщини та партії, а й один до одного.

Кадр із нового серіалу, який захопив мешканців КНДР

Головні герої серіалу стикаються з побутовими труднощами, сімейними сварками. Навіть хабарі – звичайне явище у сюжеті. Серіал зокрема чесно показує повсякденну корупцію, що процвітає в Північній Кореї. Місцеві чиновники розкрадають зерно, фермери не виконують норм, а люди підкуповують начальство. У ньому також показано сімейні конфлікти.

На думку професора південнокорейського університету Донгсо Крістофера Мандея, в серіалі вперше настільки явно показані «помилки партії та особисті провали». Як розповів професор, такий контент – частина нової тактики в КНДР: визнавати проблеми і вселяти глядачеві думку, що лише лад допоможе їх подолати.

Раніше стало відомо, що Північна Корея завершила будівництво великого туристичного курорту «Вонсан-Кальма» – одного з головних проєктів Кім Чен Ина. Влада називає його курортом «світового рівня» і сподівається, що в майбутньому туди зможуть приїжджати іноземці.

До слова, сестра лідера Північної Кореї і заступниця завідувача відділу пропаганди та агітації ТПК Кім Йо Чжон рішучо відкинула спроби Дональда Трампа позбавити КНДР ядерної зброї.