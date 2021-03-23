Легендарный певец выбрал музыку для своих похорон

Артист ответил на письмо поклонника

Австралийский музыкант Ник Кейв, фронтмен группы Nick Cave and the Bad Seeds, выбрал песни для своих похорон. Об этом сообщает NME.

Артист порассуждал на эту тему, отвечая на письмо поклонника. Тот рассказал, что прощался с отцом под композиции Элвиса Пресли.

«Меня очень тронуло ваш письмо. Уверен, ваш папа доволен тем, что на похоронах звучал Элвис. Думаю, я был бы счастлив, если бы меня тоже проводили в последний путь под величайшего рок-н-ролльного певца всех времен», — отреагировал Кейв. Он пояснил, что хотел бы быть похороненным под песни Пресли Kentucky Rain и How Great Thou Art.

Ранее «Скотч» сообщал, что 73-летний Шварценеггер возглавит борьбу с инопланетянами.

Артист отреагировал на британское исследование, в рамках которого граждан спрашивали, кого из знаменитостей они бы выбрали для отражения вторжения инопланетян. Звезда «Терминатора» занял первую строчку, а следом за ним оказались актер Уилл Смит и телеведущий Дэвид Аттенборо.

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — отреагировал Шварценеггер.