Шэрон Стоун просили заняться сексом с партнером по фильму для лучшей «химии» на экране

По словам актрисы, ее также обманули во время съемок знаменитой сцены допроса в эротическом триллере «Основной инстинкт»

Американской актрисе Шэрон Стоун предлагали «для лучшей химии» заняться сексом с партнером по фильму, а режиссер «Основного инстинкта» Пол Верховен обманул ее на съемках знаменитой сцены допроса в «Основном инстинкте» — актриса не знала, что в кадре будет видно ее вагину. Отрывок из ее автобиографии «Красота жить дважды» публикует журнал Vanity Fair.

Съемки в «Основном инстинкте» актриса назвала «ужасающими». По ее словам, в персонаже Кэтрин Трамелл раскрывается «темная сторона» актрисы, поэтому эта роль была «самой сложной из всех». Она рассказала, что увидела знаменитый кадр, только когда съемки закончились. Верховен пригласил ее к себе, где еще присутствовали несколько агентов и юристов, большинство из которых, по ее словам, не имели отношения к проекту. Актриса рассказывает, как ее убедили сняться именно в таком виде: «Мне сказали: «Никто ничего не увидит. Нам просто нужно, чтобы ты сняла трусики, потому что они белые и их отражает свет, так будет видно, что на тебе есть нижнее белье».

Cтоун дала пощечину Верховену и ушла. По словам ее юриста, фильм не мог выйти в таком виде, а по правилам, принятым Гильдией киноактеров США, съемка подобной сцены была незаконной. Сам Верховен обвинял актрису во лжи: «Любой актрисе понятно, что будет видно, если вы попросите ее снять трусики и направите на нее камеру», — сказал Верховен в интервью Icon в 2017 году. Режиссер считает, что актриса изменила свое мнение, когда агент и юристы сказали, что «эта сцена разрушит ее карьеру».

Еще Стоун рассказала, что авторы фильма, в котором она снималась до «Основного инстинкта», советовали ей заняться сексом с партнером по съемкам, чтобы добиться лучшей «химии» на экране. «Пусть бы они сами занялись с ним сексом, если им так хотелось. Моя задача была играть, так я им и сказала», — пишет актриса.

Своими историями Стоун хочет привлечь внимание ко всем случаям сексуального насилия, которому подвергались и женщины, и мужчины, в том числе и из-за работы. Она призвала лучше раскрывать дела, связанные с изнасилованиями, и назвала «настоящим преступлением» бездействие.

В автобиографии, которая выйдет 31 марта, актриса расскажет о трудном детстве в Пенсильвании, о работе в фильмах «Основной инстинкт» и «Казино», о двух браках, перенесенном в 2001 году инсульте и о своей общественной деятельности.

Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

«Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.