Британка на карантине фотографировала свои ступни и разбогатела

Отмечается, что за восемь месяцев ей удалось заработать 250 тысяч евро

Эскортница разбогатела на продаже фотографий своих ступней во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Соответствующая история появилась на портале Daily Star.

Как сообщает издание, британка Клаудия Акс (Claudia Ax) потеряла работу, когда во всем мире начали действовать ограничения на передвижение. Тогда героиня материала зарегистрировалась в социальной сети, где пользователи получают доступ к пикантном контенту за определенную плату.

Отмечается, что за восемь месяцев ей удалось заработать 250 тысяч евро.

По словам британки, помимо публикации кадров, на которых она запечатлена в нижнем белье или обнаженном виде, ей также часто приходят запросы от подписчиков на фотографии ее ступней. «В сети много фут-фетишистов. Один из них попросил меня попозировать в любых носках, — комментирует Акс. — Еще часто меня просят надеть латексный костюм».

Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

«Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.