73-летний Шварценеггер возглавит борьбу с инопланетянами

Артист отреагировал на британское исследование

Актер Арнольд Шварценеггер выразил готовность возглавить борьбу с инопланетянами. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист отреагировал на британское исследование, в рамках которого граждан спрашивали, кого из знаменитостей они бы выбрали для отражения вторжения инопланетян. Звезда «Терминатора» занял первую строчку, а следом за ним оказались актер Уилл Смит и телеведущий Дэвид Аттенборо.

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они поверили в меня. Я готов служить», — отреагировал Шварценеггер.

Ранее в марте стало известно, что Арнольд Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину» из-за российско-китайского фильма «Тайна печати дракона». Шварценеггер поборется за звание худшего актера второго плана с Брюсом Уиллисом («Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра»), Шайей ЛаБафом («Выбивая долги»), Чеви Чейзом («Великолепный мистер Данди») и Руди Джулиани («Борат 2»).

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.