Легендарный сериал о лейтенанте Коломбо возвращается на украинские экраны



Розсилка ВІДПРАВИТИ

50 лет назад на экраны впервые вышел сериал об американском детективе лейтенанте Коломбо.

Украинский зритель впервые его увидел в начале 90х. А уже с этого понедельника, легендарный сериал телезрители увидят его на телеканале «НТН».

Стоит отметить, что успех сериалу об убийствах гарантировал его главный герой – лейтенант Коломбо. По сценарию, о нем известно очень мало: женат, но супругу детектива никто не видел, имени Коломбо никто не знает, имеет итальянские корни, любит чили, боится высоты и ненавидит устрицы, крутит в руках дешевые сигареты, а при случае – «стреляет» у подозреваемых дороги папиросы или сигары.

Во всех 69 сериях Коломбо играет Питер Фальк. В нем смешалась кровь нескольких семей, которые в разное время жили на территории современных Беларуси, Польши, Венгрии, Чехии и США. Он сыграл множество ролей в театре и кино. Но запомнился он, прежде всего, как нелепый, слегка неуклюжий и смешной лейтенант Коломбо, от которого еще не уходил ни один, даже самый хитрый и изощренный, преступник.

Удивительно, то Питер Фальк имел невероятную силу воли и даже смог в сериале переделать все по себя.

Первое, что сделал главный герой – отказался от «казенного» костюма, и на съемочной площадке появлялся в своем потертом плаще и мятых брюках. А сценарии практически всех серий он умудрился переписать. Стоит отметить, что получилось это у него прекрасно. Ни сценаристы, ни творческая команда сериала остались довольны результатом.

При этом Фальк, как и его герой, был несколько рассеянным. Когда его назначили специалистом по научной организации труда в одном из госучреждений, в первый рабочий день будущий актер никак не мог найти кабинет. «Естественно, я опоздал. И по иронии судьбы это превратилось в тенденцию даже тогда, когда я стал профессиональным актером», – рассказывал Питер Фальк.

Отметим, что сериал о приключениях гениального детектива Коломбо будет выходить ежедневно по будням в 19.30 на телеканале НТН