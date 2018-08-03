Фанаты Идриса Эльбы затравили его невесту



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Идрис Эльбва с возлюбленной

Далеко не всегда поклонницы какого-нибудь актера желают ему безусловного счастья в личной жизни – встречаются и те, кто выбором кумира априори недоволен

А вот у Идриса Эльбы все сложилось еще хуже – его невесту Сабрину Доур буквально затравили разъяренные фанатки актера.

Звезда «Лютера» сделал предложение своей девушке в феврале этого года и, хотя Идрис, конечно, предупреждал свою избранницу, что порой его фанатки могут вести себя не совсем адекватно, того, что происходит сейчас, актер и сам не ожидал. Сабрину постоянно атакуют в социальных сетях, забрасывая негативными, злыми, полными ненависти комментариями.

«Идрис предупреждал Сабрину, когда они начинали встречаться, что ее ждет пристальнейшее внимание публики, – говорит источник британского издания The Sun. – Он пытался подготовить ее к неизбежной волне негатива. Но реальность оказалась намного хуже, чем он опасался».

Пока, как утверждает инсайдер, 45-летний актер не хочет публично призывать своих фанатов к порядку или обращаться в полицию, но друзьям на поведение поклонниц жалуется регулярно. «Идрис защищает Сабрину. Он злится и чувствует себя виноватым за то, через что ей сейчас приходится проходить. Это ужасно, никто не заслуживает такого обращения. Виновных вообще нужно отправить за решетку», считает один из приятелей Эльбы.