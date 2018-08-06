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    Фото

    В объятьях сумоиста и с бананом в носу: В сети появились забавные архивные снимки знаменитостей

    • Розсилка
    В объятьях сумоиста и с бананом в носу: В сети появились забавные архивные снимки знаменитостей

    Редкие фотографии знаменитостей, которые позволят взглянуть на них с другой стороны

    Знаменитости всегда под прицелом папарацци и пристальным вниманием поклонников.
    А в век высоких технологий наблюдать за жизнью любимых музыкантов и актёров стало гораздо проще – достаточно всего-то зайти в интернет.
    Но в сети, как правило, можно увидеть однотипные скучные фотографии. В этом обзоре редкие снимки знаменитостей, которые вряд ли увидишь в глянцевых журналах.

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    на весь екран згорнути
    Джиллиан Андерсон
    Тоби Магуайер и Лео Ди Каприо.
    Мерлин Монро
    Брюс Ли
    Дрю Бэрримор в объятьях сумоиста.
    Маленький Барак Обама с дедом.
    Дэвид Духовны
    Николь Кидман
    Десятилетний Дэниел Рэдклифф
    Клинт Иствуд катается на скейте по Риму
    Молоденькие Скарлетт Йоханссон и Джессика Бил
    Кэйт Мосс и Джонни Депп
    Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг
    Робин Уильямс
    Семилетняя Дрю Бэрримор дарит игрушку принцессе Диане.

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    Джерело: Культурология

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