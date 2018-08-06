В объятьях сумоиста и с бананом в носу: В сети появились забавные архивные снимки знаменитостей
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Розсилка
Редкие фотографии знаменитостей, которые позволят взглянуть на них с другой стороны
Знаменитости всегда под прицелом папарацци и пристальным вниманием поклонников.
А в век высоких технологий наблюдать за жизнью любимых музыкантов и актёров стало гораздо проще – достаточно всего-то зайти в интернет.
Но в сети, как правило, можно увидеть однотипные скучные фотографии. В этом обзоре редкие снимки знаменитостей, которые вряд ли увидишь в глянцевых журналах.
Джерело: Культурология