В объятьях сумоиста и с бананом в носу: В сети появились забавные архивные снимки знаменитостей



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Редкие фотографии знаменитостей, которые позволят взглянуть на них с другой стороны

Знаменитости всегда под прицелом папарацци и пристальным вниманием поклонников.

А в век высоких технологий наблюдать за жизнью любимых музыкантов и актёров стало гораздо проще – достаточно всего-то зайти в интернет.

Джерело: Культурология