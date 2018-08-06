Дженнифер Энистон и Брэд Питт снимутся вместе в романтической комедии



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Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Скоро случится то, чего многие поклонники Дженнифер Энистон и Брэда Питта ждали годами — актеры воссоединятся

Правда пока только на экране. Инсайдеры сообщили, что недавно завершившая развод с Джастином Теру и ее первый экс-супруг рассматривают возможность сняться в общем проекте.

«Джен и Брэд вновь стали друзьями, они нормально общаются, поэтому готовы — и серьезно настроены — сыграть в общем проекте», — рассказал приближенный к актерам источник в комментарии The Sun. Пока не сообщается название проекта, но известно, что герои Энистон и Питта, хотя и не будут сильно взаимодействовать, пересекутся в рамках сюжета.

Единственный раз, когда Дженнифер Энистон и Брэд Питт до этого снимались вместе, имел место еще в девяностых. Тогда Брэд сыграл эпизодическую роль в одном из эпизодов сериала «Друзья».

Джерело: graziamagazine.ru