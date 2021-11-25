Легендарный участник Queen впервые после сердечного приступа появился на публике

Артист показал свою жену

Гитарист культовой группы Queen Брайан Мэй впервые показался на публике после пережитого сердечного приступа. Рок-звезду сопровождала его супруга, актриса Анита Добсон.

Звездную пару засняли на шоукейсе ITV Palooza. Гитарист и актриса в обнимку позировали для фотографов мероприятия. Также к влюбленным присоединился коллега Мэя по группе Адам Ламберт, который стоял рядом с парой во время фотосессии.

instagram.com/brianmayforreal/

Супруги накануне отпраздновали годовщину. Мэй и Добсон вместе уже 21 год.

Тем временем группа готовится к новому туру по Великобритании и Европе. Кроме того, Мэй работает над своим сольным проектом, альбомом Back to the Light, сообщает Express.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.