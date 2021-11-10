Леонардо Ди Каприо станет лидером религиозной секты

Религиозный культ «Храм народов» появился в 1955 году и проповедовал так называемый «христианский социализм»

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо исполнит роль американского проповедника, основателя и лидера деструктивной секты «Храм народов» Джима Джонса. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Известно, что сейчас 46-летний артист участвует в заключительных переговорах по будущей картине от кинокомпании MGM. Ди Каприо также выступит продюсером ленты вместе с Дженнифер Дэвиссон. Сценарий напишет Скотт Розенберг, работавший над такими фильмами, как «Веном» и «Джуманджи: Зов джунглей».

Религиозный культ «Храм народов» появился в 1955 году и проповедовал так называемый «христианский социализм». Ближе к 1970-м годам Джонс отверг традиционное христианство и объявил себя богом. Джонс был ответственен за одно из крупнейших массовых самоубийств, которое более 900 последователей его секты совершили 18 ноября 1978 года.

Ранее Влад Яма признался, что запрещал пятилетнему сыну заниматься танцами.

«Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся… Думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал. Да, пожалуй, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех», – говорит Влад

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