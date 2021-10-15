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    Лицо 63-летней Мадонны без ретуши до чертиков напугало фанатов (фото)

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    Певица Мадонна - Лицо 63-летней Мадонны без ретуши до чертиков напугало фанатов (фото)
    Певица Мадонна
    Фото: Инстаграм

    Состарившееся лицо и выпирающий живот Мадонны на фото папарацци напугали поклонников

    Внешность американской певицы Мадонны на фото без ретуши, сделанных во время ее полуночного выступления в Гарлеме, Нью-Йорк, напугала поклонников. Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

    63-летняя певица вышла на публику в черном длинном платье с разрезом на бедре, сетчатых колготках, кружевных перчатках и туфлях на каблуках под цвет наряда. Ее образ дополнили серьги и ожерелья с бусами.

    Фото: Инстаграм
    Фото: Инстаграм

    В своем Instagram-аккаунте Мадонна опубликовала серию кадров, сделанных во время мероприятия. На них лицо звезды выглядит подтянутым и свежим, а фигура – стройной. Однако на фото папарацци видно, что кожа певицы состарилась, вокруг глаз образовались морщины, а под ними – мешки. Более того, на некоторых снимках заметен ее выпирающий живот.

    Читатели издания принялись критиковать внешний вид знаменитости. «Отеки от алкоголя, искусственные волосы и необходимость оставаться актуальной», «Она очень пухлая, кожа у нее грубая. Без фильтров Мадонна ничтожна», «Похоже, она набрала вес», «Она выглядит ужасно и ведет себя смехотворно. Ей должно быть стыдно», «Просто два разных человека. К чему эта ложь?» – высказывались юзеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

    Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

    Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.

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    Теги: знаменитости мода и красота певица как быть модным шоу-бизнес
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    Лицо 63-летней Мадонны без ретуши до чертиков напугало фанатов (фото)