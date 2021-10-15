«Игра в кальмара». Что нужно знать о самой красивой актрисе сериала (фото)

Даже главный герой сериала не сыскал такой любви зрителей, как карманница Кан Сэ Бек под номером 067

С момента выхода «Игры в кальмара» прошло больше трех недель. О сериале не переставая говорили все это время, и, кажется, шумиха стихнет еще нескоро. Пока дораме предрекают статус самого успешного запуска в истории Netflix, актеры, снявшиеся в картине, уже пожинают плоды свалившейся популярности. А некоторые даже ставят рекорды. Так, по данным Forbes, на модель Хо Ен Чон, которая сыграла одну из главных ролей, с момента выхода сериала подписалось 18,5 миллиона человек.

Хо Ен Чон исполнила одну из главных ролей в сериале. Девушка играет карманницу Кан Сэ Бек, которой достался номер 067. По сюжету у Кан Сэ есть младший брат в детском доме, и именно мальчик — основная причина, по которой она решилась принять участие в игре на выживание. Роль эмоциональная, а следовательно, сложная, но Хо Ен справилась на отлично. Это не может не удивлять, ведь "Игра в кальмара" — актерский дебют кореянки.

Я получила только три части сценария перед прослушиванием. В них были сцены с младшим братом Сэ Бек, брокером из Северной Кореи, и разговор с Ги Хоном из предпоследнего эпизода. У меня не было особого контекста. Мне пришлось использовать свое воображение, чтобы заполнить пробелы

Я была так счастлива, что получила роль. Я все еще нервничаю при мысли о встрече с аудиторией через экран. Я никогда даже мечтать не могла, что шоу станет такой мировой сенсацией

И хотя "Игра" подняла популярность Хо Ен Чон на новый уровень, стоит отметить, что и до выхода сериала девушка была довольно известна в мире моды. К 27 годам она успела поработать с Chanel, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Schiaparelli, Dolce & Gabbana, Prada и другими мировыми и местными брендами. Хо Ен начала работать в фешен-индустрии с 16 лет, пишет Vogue.

По словам девушки, именно благодаря моделингу она увлеклась кинематографом. Съемки у девушки были по всему миру, так что очень часто она была в пути и смотрела фильмы во время долгих перелетов. Ее любимые картины — «Вечное сияние чистого разума», «Фарго» и «Убить Билла». И хоть кореянка стала звездой фильма ужасов, триллеры она совсем не любит. Впрочем, «Игра в кальмара» — исключение.

«Игра в кальмара» — это история о человеческой природе, которая выражается самым ярким образом через простые детские игры. Истории, рассказанные разными персонажами в нашем сериале, нашли во мне отклик, - говорит Хо Ен Чон.

Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.