Внучка – копия. В сети восхищаются фото Нины Матвиенко 50-летней давности

Певица Нина Матвиенко и ее внучка Уляна

Внучка артистки – копия Нины Митрофановны.

Популярная украинская певица Тоня Матвиенко поделилась с поклонниками архивным кадром своей легендарной мамы Нины Митрофановны Матвиенко.

На странице в Instagram Тоня разместила фотографию, на которой изображена ее мама в 24-летнем возрасте. Нина Митрофановна запечатлена в вышитой рубашке, с нотами в руках. Она позирует с распущенными длинными волосами без макияжа.

Как отметила Тоня, ее старшая дочь Ульяна – копия ее мамы.

«Нина Матвиенко. 24. Моя старшая дочь Ульяна – копия», – написала артистка.

instagram.com/tonya_matvienko/

Поклонники согласились, что девушка действительно очень напоминает свою знаменитую бабушку. «Красивая Ульяна — копия», «Какая красавица и вовсе не изменилась», «Именно так – ваша дочь и мама копия».

Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.