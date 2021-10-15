Внучка – копия. В сети восхищаются фото Нины Матвиенко 50-летней давности
Внучка артистки – копия Нины Митрофановны.
Популярная украинская певица Тоня Матвиенко поделилась с поклонниками архивным кадром своей легендарной мамы Нины Митрофановны Матвиенко.
На странице в Instagram Тоня разместила фотографию, на которой изображена ее мама в 24-летнем возрасте. Нина Митрофановна запечатлена в вышитой рубашке, с нотами в руках. Она позирует с распущенными длинными волосами без макияжа.
Как отметила Тоня, ее старшая дочь Ульяна – копия ее мамы.
«Нина Матвиенко. 24. Моя старшая дочь Ульяна – копия», – написала артистка.
Поклонники согласились, что девушка действительно очень напоминает свою знаменитую бабушку. «Красивая Ульяна — копия», «Какая красавица и вовсе не изменилась», «Именно так – ваша дочь и мама копия».
Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.
Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.
Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.