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    Внучка – копия. В сети восхищаются фото Нины Матвиенко 50-летней давности

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    Певица Нина Матвиенко и ее внучка Уляна - Внучка – копия. В сети восхищаются фото Нины Матвиенко 50-летней давности
    Певица Нина Матвиенко и ее внучка Уляна
    instagram.com/tonya_matvienko

    Внучка артистки – копия Нины Митрофановны.

    Популярная украинская певица Тоня Матвиенко поделилась с поклонниками архивным кадром своей легендарной мамы Нины Митрофановны Матвиенко.

    На странице в Instagram Тоня разместила фотографию, на которой изображена ее мама в 24-летнем возрасте. Нина Митрофановна запечатлена в вышитой рубашке, с нотами в руках. Она позирует с распущенными длинными волосами без макияжа.

    Как отметила Тоня, ее старшая дочь Ульяна – копия ее мамы.

    «Нина Матвиенко. 24. Моя старшая дочь Ульяна – копия», – написала артистка.

    instagram.com/tonya_matvienko/
    instagram.com/tonya_matvienko/

    Поклонники согласились, что девушка действительно очень напоминает свою знаменитую бабушку. «Красивая Ульяна — копия», «Какая красавица и вовсе не изменилась», «Именно так – ваша дочь и мама копия».

    Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

    Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

    Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Внучка – копия. В сети восхищаются фото Нины Матвиенко 50-летней давности