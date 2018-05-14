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    Лилия Ребрик не захотела сидеть в декрете и вышла на работу

    • Сьогодні, 14:47
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    Лилия Ребрик с супругом Андреем Диким и новорожденной дочкой Полиной
    Лилия Ребрик с супругом Андреем Диким и новорожденной дочкой Полиной

    Всего две недели прошло с момента вторых родов телеведущей

    Как ранее сообщал Scotch, украинская телеведущая родила дочку 30 апреля в одном из киевских роддомов.

    По словам Ребрик, решение о том, как они назовут девочку принимали всей семьей.

    «Дочка очень ждала появления на свет малышки, она понимала, что будет старшей сестрой, и именно она предложила имя Полина. Нам оно очень понравилось, и мы с радостью поддержали ее идею», – отметила в одном из интервью Лилия Ребрик.

    Но засиживаться дома телеведущая изначально не планировала и спустя две недели после родов вернулась к прямым эфирам.

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    Лилия Ребрик

    Пока она заряжала зрителей канала «Украина» бодростью и хорошим настроением, дома с маленькой Полиной и старшей дочерью Дианой остался их папа Андрей Дикий.

    «Возвращаюсь в эфир в новом статусе – мамы двух девочек. Полина с папой и сестричкой остались дома, в 4 утра я ее покормила, оставила молоко, а в 9:30 после эфира уже была дома, Я занимаюсь любимым делом, спешу на работу, а после – лечу домой. Убеждена, что для ребенка самое важное – видеть своих родителей счастливыми», – отметила Лилия Ребрик

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