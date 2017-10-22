Беременная Лилия Ребрик раскрыла пол будущего ребенка

Вместе с дочерью Дианой Лилия украсила обложку украинского журнала

Вместе с дочерью Дианой Лилия украсила обложку праздничного выпуска издания, посвященного Дню влюбленных. По словам ведущей «Ранку з Україною», кто появится в их семье – мальчик или девочка – ей было неважно, главное, чтобы малыш был здоровым. А вот ее супруг Андрей Дикий и дочь Диана мечтали о девочке. «Мне,



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Украинская ведущая Лилия Ребрик с дочкой

Вместе с дочерью Дианой Лилия украсила обложку украинского журнала

Вместе с дочерью Дианой Лилия украсила обложку праздничного выпуска издания, посвященного Дню влюбленных.

По словам ведущей «Ранку з Україною», кто появится в их семье – мальчик или девочка – ей было неважно, главное, чтобы малыш был здоровым. А вот ее супруг Андрей Дикий и дочь Диана мечтали о девочке.

«Мне, например, все равно – это просто три килограмма счастья, которое будет с каждым годом расти. А вот Диана и Андрей очень хотели девочку и были, можно сказать, в сговоре. Все время кивали друг другу: «Ну, ты в курсе, да!» Вы не представляете, что они устроили на УЗИ, когда врач сказал, что у нас таки девочка… Болельщики, ликующие по поводу победы любимой команды, отдыхают! Фейерверк эмоций!», – поделилась приятными воспоминаниями в интервью «Теленеделе» ведущая.

Лилия Ребрик, Андрей Дикий и дочь Диана

Лилия рассказала, что ее 5-летняя дочь очень трогательно относится к малышу в мамином животике и готовится стать старшей сестрой: «Диана любит разговаривать с животиком, перестукивается с малышкой, а иногда для нее поет с папой песни. Наблюдать за этим очень умилительно – прямо до слез».

Также будущая мама двух девочек ответила на волнующий всех поклонников утреннего шоу вопрос – как же она выдерживает все утро на высоких каблуках.

«Признаюсь, что мне специально купили балетки – чтобы легче ногам было. Не могу передать, как ждала окончания эфира, чтобы их снять! Они очень удобные, но я так привыкла к обуви на шпильках, что в ней мне намного комфортнее, чем на плоском ходу. По крайней мере, спина мне тогда говорит «спасибо», – рассказала ведущая «Ранку з Україною» на канале «Украина» Лилия Ребрик.