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    Шоу-биз

    Лобода оказалась в числе приглашенных на семейный праздник Пугачевой и Галкина

    • Розсилка
    Лобода оказалась в числе приглашенных на семейный праздник Пугачевой и Галкина

    Светлана Лобода и ее дочь Ева посетили день рождения Лизы и Гарри Галкиных.

    На днях Алла Пугачева и Максим Галкин громко отметили первый юбилей своих двойняшек — Лизы и Гарри. Самые близкие друзья звездной пары, среди которых была замечена Светлана Лобода с дочкой, приехали, чтобы поучаствовать в этом грандиозном празднике, полном веселья, танцев, неожиданных сюрпризов.

    Что только не приготовили для юных гостей: веселые конкурсы, встречи с любимыми сказочными героями, знакомство с динозаврами и, конечно, огромный праздничный торт. По завершению праздника, Светлана Лобода выложила в сеть трогательное видео детских танцев и свое поздравление виновникам торжества:

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    Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

    «С Днем рождения Гарри и Лиза! Мы были счастливы разделить с вами этот вечер. Ева спит без задних ног. Перед сном сказала: «Мама, вот это был кайфовый праздник!» Сладкие малыши, пусть небо вас хранит!»? – написала Лобода.

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    Лобода оказалась в числе приглашенных на семейный праздник Пугачевой и Галкина
    Лобода оказалась в числе приглашенных на семейный праздник Пугачевой и Галкина
    Лобода оказалась в числе приглашенных на семейный праздник Пугачевой и Галкина

    Ранее «Скотч» рассказывал, как подуставшая Лобода решила жить по-новому.

    Джерело: Viva

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