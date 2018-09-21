Лобода оказалась в числе приглашенных на семейный праздник Пугачевой и Галкина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светлана Лобода и ее дочь Ева посетили день рождения Лизы и Гарри Галкиных.

На днях Алла Пугачева и Максим Галкин громко отметили первый юбилей своих двойняшек — Лизы и Гарри. Самые близкие друзья звездной пары, среди которых была замечена Светлана Лобода с дочкой, приехали, чтобы поучаствовать в этом грандиозном празднике, полном веселья, танцев, неожиданных сюрпризов.

Что только не приготовили для юных гостей: веселые конкурсы, встречи с любимыми сказочными героями, знакомство с динозаврами и, конечно, огромный праздничный торт. По завершению праздника, Светлана Лобода выложила в сеть трогательное видео детских танцев и свое поздравление виновникам торжества:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 18 Сен 2018 в 1:30 PDT

«С Днем рождения Гарри и Лиза! Мы были счастливы разделить с вами этот вечер. Ева спит без задних ног. Перед сном сказала: «Мама, вот это был кайфовый праздник!» Сладкие малыши, пусть небо вас хранит!»? – написала Лобода.

Ранее «Скотч» рассказывал, как подуставшая Лобода решила жить по-новому.

Джерело: Viva