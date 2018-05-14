В Украину не пустили российскую певицу

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Светлана Сурганова

Артистка ранее незаконно посещала оккупированный Крым

В ночь на 14 мая в пропускном пункте киевского аэропорта «Жуляны» в нашу страну не впустили российскую артистку Светлану Сурганову («Сурганова и оркестр»). Причиной стал ее незаконный визит в оккупированный Крым. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Певица прилетела из белорусского Минска и подтвердила, что была в Крыму в 2016-м году, попав туда из России.

«В ходе беседы с гражданкой установлено, что в мае 2016 года она действительно посещала ТОТ АР Крым авиарейсом из Петербурга в Симферополь и через два дня вернулась в Россию. В Украину Светлана прилетела с частной целью, но законодательство о временно оккупированных территориях не предусматривает исключений. По крайней мере, до момента освобождения Крыма», - говорится в сообщении.

Слободян добавил, что пограничники приняли решение не пропускать Сурганову в Украину и запретить ей въезд сроком на три года.

В целом в течение 2017-18 годов пограничники не пропустили через границу и запретили въезд в Украину уже 117 артистам и другим публичным деятелям из РФ, которые нарушали законодательство относительно посещения Крыма, добавили в ГПСУ.

Напомним, после того, как Украина ввела изменения в закон, который касается, в частности, гастролей россиян, Служба безопасности Украины обнародовала порядок организации гастрольных мероприятий с участием граждан страны-агрессора.

Согласно документу, организаторы мероприятий с российскими артистами должны отправить за 30 дней до события запрос в СБУ и в течение 10 дней в Службе должны дать ответ, есть ли основания для недопуска гражданина страны-агрессора.

Джерело: ТСН