  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Лобода в бикини похвасталась стройной фигурой и длинными ногами (фото)

    • Розсилка
    Певица Светлана Лобода - Лобода в бикини похвасталась стройной фигурой и длинными ногами (фото)
    Певица Светлана Лобода
    instagram.com/lobodaofficial/

    Фанаты певицы впечатлилась увиденным

    С наступлением отпускного сезона, совпавшего с отменой самоизоляции из-за коронавируса, многие селебрити поспешили на отдых.Отправилась на солнечные побережья и проживающая в России украинская певица  Светлана Лобода.

    37-летняя артистка улетела на Санторини вместе с двумя наследницами – двухлетней малышкой Тильдой и 9-летней Евангелиной. Оттуда певица стала радовать фанатов жгучими фото и видео, не обошлось и без традиционного снимка в купальнике.

    photo_2020-07-09_12-12-28
    instagram.com/lobodaofficial/

    «Мечты, которые стали реальностью», — написала звезда под снимком.

     Читайте также: Гройсман на всю страну похвастался крепкой семьей и показал нежное фото с женой
    знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес отдых
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ