Лобода в бикини похвасталась стройной фигурой и длинными ногами (фото)



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Певица Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Фанаты певицы впечатлилась увиденным

С наступлением отпускного сезона, совпавшего с отменой самоизоляции из-за коронавируса, многие селебрити поспешили на отдых.Отправилась на солнечные побережья и проживающая в России украинская певица Светлана Лобода.

37-летняя артистка улетела на Санторини вместе с двумя наследницами – двухлетней малышкой Тильдой и 9-летней Евангелиной. Оттуда певица стала радовать фанатов жгучими фото и видео, не обошлось и без традиционного снимка в купальнике.

instagram.com/lobodaofficial/

«Мечты, которые стали реальностью», — написала звезда под снимком.

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