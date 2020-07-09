Лобода в бикини похвасталась стройной фигурой и длинными ногами (фото)
Певица Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial/
Фанаты певицы впечатлилась увиденным
С наступлением отпускного сезона, совпавшего с отменой самоизоляции из-за коронавируса, многие селебрити поспешили на отдых.Отправилась на солнечные побережья и проживающая в России украинская певица Светлана Лобода.
37-летняя артистка улетела на Санторини вместе с двумя наследницами – двухлетней малышкой Тильдой и 9-летней Евангелиной. Оттуда певица стала радовать фанатов жгучими фото и видео, не обошлось и без традиционного снимка в купальнике.
instagram.com/lobodaofficial/
«Мечты, которые стали реальностью», — написала звезда под снимком.