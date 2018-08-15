Эмили Ратаковски засветила грудь в ресторане



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмили Ратаковски

Пикантный наряд сыграл с моделью злую шутку

Эмили Ратаковски известна своей любовью к обнаженным фото и пикантным нарядам, поэтому поклонников не удивить очередным фото в стиле «ню», но на днях модели удалось переплюнуть саму себя.

В Instagram звезды появился кадр из ресторана, где она обнажила грудь.

Некоторые подписчики посчитали, что такого рода выходки уже перебор, ведь в общественных местах могут быть дети, да и вообще как-то не прилично выставлять прелести на показ. Но большинство пришло в восторг от шалости Эмили, правда нашлись и те, кого огорчила цензура, которую модель сделала в фотошопе.

Джерело: graziamagazine.ru