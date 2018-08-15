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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски засветила грудь в ресторане

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    <span>Эмили Ратаковски</span> - Эмили Ратаковски засветила грудь в ресторане
    Эмили Ратаковски

    Пикантный наряд сыграл с моделью злую шутку

    Эмили Ратаковски известна своей любовью к обнаженным фото и пикантным нарядам, поэтому поклонников не удивить очередным фото в стиле «ню», но на днях модели удалось переплюнуть саму себя.

    В Instagram звезды появился кадр из ресторана, где она обнажила грудь.

    Некоторые подписчики посчитали, что такого рода выходки уже перебор, ведь в общественных местах могут быть дети, да и вообще как-то не прилично выставлять прелести на показ.

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    Но большинство пришло в восторг от шалости Эмили, правда нашлись и те, кого огорчила цензура, которую модель сделала в фотошопе.

    Джерело: graziamagazine.ru

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