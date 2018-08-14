Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка



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Жаклин Берридо Пизано

Пизано говорит, что не стоит обращать внимания на возраст, нужно правильно питаться и заниматься спортом

Пользователи социальной сети Instagram назвали 49-летнюю итальянку Жаклин Берридо Пизано самой сексуальной среди своих сверстниц. И с ними нельзя не согласиться: красотка в свои почти 50 может затмить 25-летних моделей. Для того, чтобы получить всемирное признание в социальных сетях, женщине понадобился всего год. Подписчиками ее страницы в Instagram являются более 360 тыс. человек.

Итальянка признается, что ощущает себя обычной женщиной. Она воспитывает двух внучек. И статус бабушки не мешает ей выбирать стильную одежду — она носит наряды от знаменитых брендов. Увлечение модой и сделало ее страницу в соцсети популярной.

Являясь автором блога о моде, итальянка на своем примере показывает, что хорошо выглядеть и нравиться мужчинам можно в любом возрасте. По словам Пизано, секрет красоты и молодости заключается в регулярных занятиях спортом и правильном питании, в котором должны преобладать овощи, фрукты и рыба. Кроме того, женщина не курит и не употребляет спиртного.

«Я никогда не следовала стереотипам красивой женщины и ничуть не жалею об этом. Потому что в каждом возрасте можно выглядеть красивой по-разному. В конце концов, человеческое тело, физическая оболочка является лишь «контейнером» нашей души», - сказала Заклина в одном из интервью местным СМИ.

Известно, что Жаклин филолог по образованию, она свободно говорит на пяти языках и владеет компанией по организации тендеров.

Джерело: Hronika.info