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    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка

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    Жаклин Берридо Пизано - Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Жаклин Берридо Пизано

    Пизано говорит, что не стоит обращать внимания на возраст, нужно правильно питаться и заниматься спортом

    Пользователи социальной сети Instagram назвали 49-летнюю итальянку Жаклин Берридо Пизано самой сексуальной среди своих сверстниц. И с ними нельзя не согласиться: красотка в свои почти 50 может затмить 25-летних моделей. Для того, чтобы получить всемирное признание в социальных сетях, женщине понадобился всего год. Подписчиками ее страницы в Instagram являются более 360 тыс. человек.

    Итальянка признается, что ощущает себя обычной женщиной. Она воспитывает двух внучек. И статус бабушки не мешает ей выбирать стильную одежду — она носит наряды от знаменитых брендов. Увлечение модой и сделало ее страницу в соцсети популярной.

    Являясь автором блога о моде, итальянка на своем примере показывает, что хорошо выглядеть и нравиться мужчинам можно в любом возрасте. По словам Пизано, секрет красоты и молодости заключается в регулярных занятиях спортом и правильном питании, в котором должны преобладать овощи, фрукты и рыба. Кроме того, женщина не курит и не употребляет спиртного.

    «Я никогда не следовала стереотипам красивой женщины и ничуть  не жалею об этом. Потому что в каждом возрасте можно выглядеть красивой по-разному. В конце концов, человеческое тело, физическая оболочка является лишь «контейнером» нашей души», - сказала Заклина в одном из интервью местным СМИ.

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    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка
    Самой сексуальной женщиной Instagram стала 49-летняя бабушка

    Известно, что Жаклин филолог по образованию, она свободно говорит на пяти языках и владеет компанией по организации тендеров.

    Джерело: Hronika.info

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