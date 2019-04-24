Криштиану Роналду похвастался идеальным телом в плавках



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Один из самых сексуальных спортсменов планеты порадовал поклонников новым фото

34-летний всемирно известный футболист Криштиану Роналду вызывает восхищение не только выдающимися спортивными достижениями, но и соблазнительным телом.

Недавно, Криштиану поделился с поклонниками снимком, на котором он изображен в одних фиолетовых плавках. Чемпион Европы по футболу в составе сборной Португалии в расслабленной позе сидит на камне у старинной стены. Он демонстрирует великолепный пресс и мускулистые ноги.

Форвард «Ювентуса» подписал пост подмигивающим смайликом и выглядит довольным собой. Еще бы, накануне его команда одержала домашнюю победу над «Фиорентиной» (2:1) и досрочно выиграла первенство Италии.

Фото так понравилось фолловерам, что всего за 10 часов получило восемь миллионов лайков.



