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    Шоу-биз

    Криштиану Роналду похвастался идеальным телом в плавках

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    instagram / cristiano - Криштиану Роналду похвастался идеальным телом в плавках
    instagram / cristiano

    Один из самых сексуальных спортсменов планеты порадовал поклонников новым фото

    34-летний всемирно известный футболист Криштиану Роналду вызывает восхищение не только выдающимися спортивными достижениями, но и соблазнительным телом.

    Недавно, Криштиану поделился с поклонниками снимком, на котором он изображен в одних фиолетовых плавках. Чемпион Европы по футболу в составе сборной Португалии в расслабленной позе сидит на камне у старинной стены. Он демонстрирует великолепный пресс и мускулистые ноги.

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    Криштиану Роналду похвастался идеальным телом в плавках
    Криштиану Роналду похвастался идеальным телом в плавках
    Криштиану Роналду похвастался идеальным телом в плавках
    Криштиану Роналду похвастался идеальным телом в плавках
    Криштиану Роналду похвастался идеальным телом в плавках
    Криштиану Роналду похвастался идеальным телом в плавках
    Криштиану Роналду похвастался идеальным телом в плавках
    Криштиану Роналду похвастался идеальным телом в плавках
    Криштиану Роналду похвастался идеальным телом в плавках
    instagram / cristiano

    Форвард «Ювентуса» подписал пост подмигивающим смайликом и выглядит довольным собой. Еще бы, накануне его команда одержала домашнюю победу над «Фиорентиной» (2:1) и досрочно выиграла первенство Италии.

    Фото так понравилось фолловерам, что всего за 10 часов получило восемь миллионов лайков.

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