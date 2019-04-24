Бен Аффлек снимет фильм о Второй мировой войне



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Бен Аффлек

Аффлек также исполнит в картине «Призрачная армия» одну из главных ролей

Бен Аффлек снимет военную картину «Призрачная армия» (Ghost Army). Он также исполнит в фильме одну из главных ролей.

Сценарий фильма написал создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто. Он основан на книге Рика Бейера и Элизабет Сейлс «Призрачная армия Второй мировой войны: Как один сверхсекретный отряд обманул врага с помощью надувных танков, звуковых эффектов и других наглых фальшивок» и документальном фильме Netflix «Призрачная армия».

Фильм расскажет о тайной операции, проведённой в 1944 году, в разгар Второй мировой войны. Для этого группу солдат, куда входили будущие знаменитости Билл Бласс, Эльсуорт Келли, Виктор Дауд, Артур Б. Сингер, Арт Кейн и Джек Мейси, забросили во Францию, в тыл врага. Миссия этого подразделения состояла, например, в том, чтобы заставить немцев полагать, что наступление идёт в направлении, противоположном реальному. И это принуждало немцев мобилизовать свои силы не в том месте или не в то время.

Для этого использовали надувные цистерны и грузовики, ложную радиосвязь, записи различных звуков и шумов, воспроизводимых через громкоговорители. И всё это нужно было только для того, чтобы люди считали, что происходит значительное перемещение войск. Также использовались актёры в качестве среднего и высшего офицерского состава, которые имитировали наступательные действия или достижения, не имея за своей спиной реальной военной силы.

В 2019 году Аффлек появится на экранах в фильмах «Торренс» и «Последнее, чего он хотел».

Джерело: Киноафиша