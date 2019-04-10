Люди Икс ещё долго не появятся в киновселенной Marvel



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Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги

После окончания сделки Disney и Fox фанатов киновселенной Marvel волнует один вопрос — когда же Люди Икс и Мстители встретятся в одном фильме? По словам главы студии Marvel Кевина Файги, придётся набраться терпения. Он заявил, что имеющийся на данный момент пятилетний план по развитию франшизы не включает Людей Икс.

«Мы работали над этим планом ещё до того, как произошла сделка. Так что для нас это вопрос шире того, когда и где [появятся "Люди Икс"], сейчас важнее фактор удобства и то, как хорошо, что они, наконец, дома. Что они вернулись. Но потребуется много времени», — сказал Файги.

Фильм «Мстители: Финал» станет не только окончанием «третьей фазы» MCU, но и, как ожидается, привнесёт значительные изменения. Существует вероятность ухода многих актёров, в том числе Криса Эванса и Роберта Дауни-младшего. О том, что ожидает зрителей в четвёртой фазе, не говорят до премьеры «Финала». Известно, что сейчас идёт работа над сольным фильмом Чёрной вдовы, продолжениями «Чёрной пантеры», «Доктора Стрэнджа», «Стражей Галактики» и «Капитана Марвел», а также над фильмами «Вечные» и «Шанг-чи».

По словам Файги, в следующей фазе продолжат рассказывать истории уже полюбившихся персонажей, но будут также представлять и новых, в том числе малоизвестных героев.

«Люди Икс» тоже движутся к своему финалу. По словам режиссёра Саймона Кинберга, «Тёмный Феникс», который выходит летом, станет своеобразной кульминацией франшизы в знакомом нам виде.

Джерело: Киноафиша