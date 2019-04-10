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    Шоу-биз

    Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера

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    <p>Линда Хэмилтон</p> <p>Фото: imdb</p> - Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера

    Линда Хэмилтон

    Фото: imdb

    Актриса вновь предстанет в образе Сары Коннор в грядущем сиквеле «Темная судьба»

    Линда Хэмилтон снова сыграет вместе с Арнольдом Шварценеггером в очередном сиквеле блокбастера «Терминатор». Актриса появится в образе Сары Коннор в фильме, который станет продолжением второй части фэнтезийного боевика «Судный день». Новая лента выйдет под названием «Терминатор: Темная судьба».

    Говоря о трех сиквелах, которые вышли после второй части, Линда назвала их «незапоминающимися».

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    Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера
    Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера
    Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера
    Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера
    Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера
    Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера
    Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера
    Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера
    Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера
    Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера
    Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера
    Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера
    Фото: imdb

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    «Их легко забыть, не так ли? Вы запускаете проект, вкладываете во франшизу деньги, но каким-то образом персонажей, которых вы хотели увидеть, там нет. Слишком много людей, слишком много точек отсчета. Поэтому мы правильно сделали, что сузили фокус на том, что будет перекликаться с двумя первыми частями», - заявила Хэмилтон.

    Стоит отметить, что актриса не сразу согласилась принять участие в съемках нового «Терминатора». На то, чтобы дать согласие, ей потребовалось полтора месяца раздумий, так как она не была уверена, что хочет этого.

    Напомним, что в новом «Терминаторе» сыграет звезда «Бегущего по лезвию 2049» Маккензи Дэвис и Гэбриел Луна в роли нового робота-убийцы. Сопродюсером станет создатель первых двух частей франшизы Джеймс Кэмерон.

    Релиз картины намечен на 31 октября 2019 года, напоминает Variety.

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