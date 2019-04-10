Звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон раскритиковала предыдущие части блокбастера



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Линда Хэмилтон Фото: imdb

Актриса вновь предстанет в образе Сары Коннор в грядущем сиквеле «Темная судьба»

Линда Хэмилтон снова сыграет вместе с Арнольдом Шварценеггером в очередном сиквеле блокбастера «Терминатор». Актриса появится в образе Сары Коннор в фильме, который станет продолжением второй части фэнтезийного боевика «Судный день». Новая лента выйдет под названием «Терминатор: Темная судьба».

Говоря о трех сиквелах, которые вышли после второй части, Линда назвала их «незапоминающимися».

«Их легко забыть, не так ли? Вы запускаете проект, вкладываете во франшизу деньги, но каким-то образом персонажей, которых вы хотели увидеть, там нет. Слишком много людей, слишком много точек отсчета. Поэтому мы правильно сделали, что сузили фокус на том, что будет перекликаться с двумя первыми частями», - заявила Хэмилтон.

Стоит отметить, что актриса не сразу согласилась принять участие в съемках нового «Терминатора». На то, чтобы дать согласие, ей потребовалось полтора месяца раздумий, так как она не была уверена, что хочет этого.

Напомним, что в новом «Терминаторе» сыграет звезда «Бегущего по лезвию 2049» Маккензи Дэвис и Гэбриел Луна в роли нового робота-убийцы. Сопродюсером станет создатель первых двух частей франшизы Джеймс Кэмерон.

Релиз картины намечен на 31 октября 2019 года, напоминает Variety.



