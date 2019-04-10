Бри Ларсон сама выбрала образ Капитана Марвел, который раскритиковали фанаты



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Бри Ларсон

После того, как Капитан Марвел впервые появилась в трейлере кинокомикса «Мстители: Финал», многие фанаты были раздражены ее образом

Дело в том, что поклонники посчитали странным и просто недопустимым тот факт, что Кэрол Дэнверс, которая с 90-ых годов не была на Земле, появилась перед остальными героями не только в полном боевом облачении, но и с ярким макияжем на лице. Как оказалось, такой образ предпочла сама Бри Ларсон, которая недавно объяснила свой выбор.

В своём последнем интервью братья Руссо пояснили, что давали каждому актеру возможность самим выбрать себе одежду, причёски и макияж. Вполне очевидно, что Бри Ларсон, делая свои первые шаги в киновселенной Marvel, споткнулась и допустила ошибки.

«Это был первый раз, когда Бри играла этого персонажа, — сказал Джо Руссо на пресс-конференции в эти выходные, — поскольку она снималась в «Финале» до того, как приступить к съемкам «Капитана Марвел». Думаю, она экспериментировала с персонажем, и это был выбор, который она и ее команда в итоге сделали». Он также добавил, что как актриса она имеет право на творческие эксперименты.

Ларсон подтвердила, что сцены в фильме «Мстители: Финал» были сняты задолго до того, как она появилась на съемочной площадке своей сольной картины.

«Этот фильм всегда будет очень дорог мне, ведь в нем я впервые играю Капитана Марвел. Мне пришлось спотыкаться, выясняя, кого из себя представляет этот персонаж, при том, что у меня на тот момент не было сценария и необходимо было играть рядам с легендарными актерами», — объяснила свой неудачный образ звезда.

Джерело: popcornnews