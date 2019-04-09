Netflix показал трейлер фильма о Бейонсе



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Бейонсе

В сети появились редкие кадры младших детей певицы

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход нового документального фильма Homecoming: A Film by Beyonce о выступлении Бейонсе на фестивале Coachella в 2018 году. В сети появился его трейлер, в который вошли многие закулисные кадры. На них можно увидеть как команду звезды, помогающую ей на сцене, так и всех членов ее семьи. Так, в кадр попали ее муж Джей-Зи, их старшая дочь, семилетняя Блу Айви, и двойняшки Руми и Сэр, которым летом исполнится два года.

Если лицо Блу Айви хорошо знакомо фанатам певицы, то Руми и Сэра Бейонсе редко показывает на снимках. Во время ее подготовки к выступлению на Coachella-2018 они были совсем маленькими.

Старшая дочь звездных супругов берет пример с мамы: в трейлере видно, как Блу Айви занимается хореографией вместе с ней и ее танцорами. Родители не отгораживают ее от шоу-бизнеса, а, наоборот, берут с собой на красные дорожки.

Увидеть всю семью звезды в фильме Homecoming: A Film by Beyonce фанаты Бейонсе смогут 17 апреля, когда Netflix покажет его.



