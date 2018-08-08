Макс Барских пожаловался на выходки поклонниц и журналистов



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Макс Барских

Макс Барских признался, что во время выступлений поклонницы бросают ему свои бюстгальтеры.

Макс Барских от недостатка женского внимания точно не страдает. Впрочем, бывает и наоборот: порой это внимание уж слишком агрессивное. Но даже в тех моментах, когда поклонники ведут себя вызывающе, Макс старается «держать планку».

«Бывало такое, что поклонницы бросали лифчики. Ты поешь, стараешься, а вдруг из зала прямо на сцену летит лифчик. Это уже, я бы сказал «классика жанра». Однако артист должен оставаться невозмутимым. Но чего я не терплю, так это наглости. Это касается и поклонников, и журналистов. К примеру, если мне задают вопрос, который банален и уже не раз задавали – я, безусловно, отвечу. Но если человек позволяет себе хамить или грубить – такой разговор я сразу пресекаю», – признался Макс Барских за кулисами грандиозного шоу «З Днем народження, Україно!».

В то же время, когда поклонники хотят сфотографироваться или пообщаться, он реагирует абсолютно спокойно:

«Это часть моей работы, и я отношусь к своим слушателям с уважением. Но уважение должно быть взаимным», –отметил артист.