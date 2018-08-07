Ольга Фреймут помогла Ирине Билык выбирать обои для новой квартиры в Одессе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинские знаменитости сходили на шопинг в строительный гипермаркет

Известная телеведущая Ольга Фреймут помогала популярной певице Ирине Билык выбирать предметы декора для ее новой квартиры в Одессе.

Ведущая обошла со своей звездной гостьей большой строительный гипермаркет, складывая в огромную тележку полезные и не обходимые в домашнем быту вещи. В секции «Обои» Ирина Билык и Оля Фреймут провели достаточно долго, выбирая товар исключительно из VIP-каталога. Но результатом остались довольны. Украинской певице пришлись по вкусу обои с золотистым орнаментом с завитками. А для пола в новом жилище певице пришелся по душе не менее роскошный персидский ковер со звездочкой.

Украинские звездные блондинки не удержались и даже «протестили» на себе джакузи и душевую кабинку со специальной женской полочкой для сумочки.

«Я решила пригласить Иру на такой шопинг не случайно. Для всех она - тайна, как Джоконда. Сияющая и величественная. А в таких мелочах - выбирая миски и занавески - я увидела в ней милую девочку», - отметила Ольга Фреймут.

Стоит отметить, что строительный шопинг с Ириной Билык увидят и телезрители. Что купила Билык в новую квартиру в Одессе покажут в шоу «Оля», которое стартует совсем скоро на Новом канале.

Кстати, во время съемок Фремут немного потроллила Билык и предложила непременно приобрести мышеловки, мухобойки и средство для борьбы с кротами, так как зверьки легко могут забраться в новый дом певицы через балкон.

«Мне было очень приятно после долгих лет разлуки увидеть замечательного человека, хорошую и веселую Олечку Фреймут. С ней мне было интересно пройтись там, где ходят люди, в магазине, и почувствовать себя не только популярным человеком, но и обычной женщиной. Конечно же, мы шутили, покупки наши больше напоминали игру. Это, наверное, для того, чтобы развеселить зрителя, но мне так понравилось то, как я комментировала, что я сама хочу поскорее увидеть эту программу. Хочется, чтобы и мои поклонники понимали - я обычный, веселый и счастливый человек, чего и всем желаю, конечно же. В частности, моим коллегам, которые будут приходить к Оле в гости, а ещё – забыть о своей «звездной» жизни и превратиться на часик в обычного человека» - рассказала певица.