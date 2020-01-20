Мальдивы, Мексика и прорубь: как украинские звезды отмечали Крещение
Ураинские селебритиз встретили религиозный праздник в теплых краях
Вчера, 19 января, православные и греко-католики праздновали Крещение Господне. Звезды украинского шоу-бизнеса по-разному встретили этот религиозный праздник: кто-то на жарких пляжах, кто-то в холодной проруби. Но все отметились в Инстаграме поздравлениями для своих поклонников.
Олег Винник, Таюне и Александр Пономарев поздравили украинцев с теплых краев, спев на видео куплет из «Нова радість стала», в котором говорится о Крещении.
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«Поздравление с Праздником Крещения от нашего певучая трио! Светлой надежды, веры, радости. Цените друг друга. Делимся с вами частичкой тепла», – подписал видео Винник.
Оля Полякова тем временем отдыхает в Мексике и также поздравляет украинцев с праздником. «С Крещением, людоньки», - подписала фото Полякова, на которых позирует купальниках со своей дочерью.
Другие звезды шоу-биза также ярко поздравили своих поклонников.