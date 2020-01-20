Мальдивы, Мексика и прорубь: как украинские звезды отмечали Крещение



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На каждый праздник у Поляковой найдется фото в купальнике

Ураинские селебритиз встретили религиозный праздник в теплых краях

Вчера, 19 января, православные и греко-католики праздновали Крещение Господне. Звезды украинского шоу-бизнеса по-разному встретили этот религиозный праздник: кто-то на жарких пляжах, кто-то в холодной проруби. Но все отметились в Инстаграме поздравлениями для своих поклонников.

Олег Винник, Таюне и Александр Пономарев поздравили украинцев с теплых краев, спев на видео куплет из «Нова радість стала», в котором говорится о Крещении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 19 Янв 2020 в 5:30 PST

«Поздравление с Праздником Крещения от нашего певучая трио! Светлой надежды, веры, радости. Цените друг друга. Делимся с вами частичкой тепла», – подписал видео Винник.

Оля Полякова тем временем отдыхает в Мексике и также поздравляет украинцев с праздником. «С Крещением, людоньки», - подписала фото Полякова, на которых позирует купальниках со своей дочерью.

Другие звезды шоу-биза также ярко поздравили своих поклонников.

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