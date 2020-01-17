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    Шоу-биз

    Оля Полякова засветила упругие ягодицы на пляже в Мексике (фото)

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    <p>Оля продемонстрировала стройную фигуру и упругие ягодицы</p> <div></div> - Оля Полякова засветила упругие ягодицы на пляже в Мексике (фото)

    Оля продемонстрировала стройную фигуру и упругие ягодицы

    Фото: instagram.com/polyakovamusic/

    Артистка отправилась в отпуск в Мексику

    Украинская поп-певица Оля Полякова отправилась в долгожданный отпуск. Звезды выбрала для отдыха курортный город в Мексике Канкун, где, кстати, сейчас также находятся Потап и Настя Каменских. О своих каникулах Оля сообщила на странице в Инстаграме. Она также добавила, что в отпуск отправилась со своей семьей, а также семьей своего продюсера Михаила Ясинского.

    Артистка запостила соблазнительные фотографии, на которых позирует в ярко-желтом купальнике.

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    Оля Полякова засветила упругие ягодицы на пляже в Мексике (фото)
    Оля Полякова засветила упругие ягодицы на пляже в Мексике (фото)
    Оля Полякова засветила упругие ягодицы на пляже в Мексике (фото)
    Оля Полякова засветила упругие ягодицы на пляже в Мексике (фото)
    Оля Полякова засветила упругие ягодицы на пляже в Мексике (фото)
    Фото: instagram.com/polyakovamusic/

    «Канкун. Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт с визой своей и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал. Но как же я рада, что все получилось! Фотограф Михаил Ясинский - мой неизменный автор на всех совместного отдыха!» - сообщила Полякова.

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    знаменитости Оля Полякова новости Настя Каменских Потап отпуск
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