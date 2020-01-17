Оля Полякова засветила упругие ягодицы на пляже в Мексике (фото)



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Оля продемонстрировала стройную фигуру и упругие ягодицы Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Артистка отправилась в отпуск в Мексику

Украинская поп-певица Оля Полякова отправилась в долгожданный отпуск. Звезды выбрала для отдыха курортный город в Мексике Канкун, где, кстати, сейчас также находятся Потап и Настя Каменских. О своих каникулах Оля сообщила на странице в Инстаграме. Она также добавила, что в отпуск отправилась со своей семьей, а также семьей своего продюсера Михаила Ясинского.

Артистка запостила соблазнительные фотографии, на которых позирует в ярко-желтом купальнике.

«Канкун. Так, как я сюда добиралась, потеряв накануне паспорт с визой своей и Алисы, не пожелаешь никому! Спасибо всем, кто помогал. Но как же я рада, что все получилось! Фотограф Михаил Ясинский - мой неизменный автор на всех совместного отдыха!» - сообщила Полякова.