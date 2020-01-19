Как сестры: Полякова с дочкой похвастались телом в бикини (фото)



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Знаменитость опубликовала пикантные фото

Поклонники засыпали звездную маму и дочь комплиментами.

Поп-звезда украинской эстрады Оля Полякова отдыхает в солнечной Мексике и традиционно радует поклонников порцией соблазнительных фото. В своем Инстаграме 36-летняя артистка опубликовала снимки, на котором позирует со своей 14-летней дочерью Машей. Длинноногие Оля в белом бикини и Маша в изумрудном померялись стройными фигурами. Девушки сделали эффектное фото в прыжке на фоне океана.

«Когда дочь уже c тебя ... А ты все еще телочка», - подписала фото знаменитость.

Поклонники исполнительницы не удержались и засыпали звездную маму и дочь комплиментами.

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