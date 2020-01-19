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    Шоу-биз

    Как сестры: Полякова с дочкой похвастались телом в бикини (фото)

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    <p>Знаменитость опубликовала пикантные фото</p> <div></div> - Как сестры: Полякова с дочкой похвастались телом в бикини (фото)

    Знаменитость опубликовала пикантные фото

    Поклонники засыпали звездную маму и дочь комплиментами.

    Поп-звезда украинской эстрады Оля Полякова отдыхает в солнечной Мексике и традиционно радует поклонников порцией соблазнительных фото. В своем Инстаграме 36-летняя артистка опубликовала снимки, на котором позирует со своей 14-летней дочерью Машей. Длинноногие Оля в белом бикини и Маша в изумрудном померялись стройными фигурами. Девушки сделали эффектное фото в прыжке на фоне океана.

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    Как сестры: Полякова с дочкой похвастались телом в бикини (фото)
    Как сестры: Полякова с дочкой похвастались телом в бикини (фото)
    Как сестры: Полякова с дочкой похвастались телом в бикини (фото)
    Как сестры: Полякова с дочкой похвастались телом в бикини (фото)

    «Когда дочь уже c тебя ... А ты все еще телочка», - подписала фото знаменитость.

    Поклонники исполнительницы не удержались и засыпали звездную маму и дочь комплиментами.

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    знаменитости дети звезд Оля Полякова новости шоу-бизнес
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