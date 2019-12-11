Стройняшка Настя Каменских в нижнем белье засветила восхитительную фигуру



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Поклонники отметили невероятные формы Каменских

Певица поделилась утренним фото

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Настя Каменская обожает хвастаться своим сексуальным телом в соцсетях и в очередной раз порадовала фанов пикантным фото. В своем Инстраграме звезда опубликовала утреннее фото, сделанное в ванной комнате.

На пикантном снимке Настя позирует с мокрыми волосами в черной нижнем белье и спортивных штанах, демонстрируя стройную фигуру.

«Утро, друзья» - подписала снимок певица.

Поклонники отметили формы Каменских, о чем заявили в комментариях.

«Супер фигура, секси», «Милашка», «Роскошно выглядишь» - писали подписчики под снимком.