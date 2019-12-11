Эмили Ратаковски удивила нежным фото с мужем



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Романтичный кадр совершил фурор среди подписчиков модели

Эмили Ратаковски – одна из самых знаменитых моделей современности, которая, впрочем, прославилась не карьерными достижениями. Она привыкла удивлять максимально откровенными снимками в своем микроблоге и выходами в полуобнаженном виде.

Благодаря выдающимся природным данным и бизнес-хватке она сумела построить успешный бренд Inamorata, который чаще всего сама и рекламирует.

Поэтому поклонники привыкли к горячим кадрам в купальниках, костюмах, домашней одежде и прочих новинках марки. И редкие романтичные семейные снимки становятся приятной неожиданностью.

28-летняя красавица выложила в сеть один из подобных снимков. На фото она позирует вместе со своим мужем – Себастьяном Беар-МакКлардом. Эмили нежно целует мужа, а он смотрит на нее влюбленными глазами, словно они только познакомились.

Напомним, пара решила сыграть свадьбу буквально через месяц после встречи, в 2018-м году. Так что в феврале будущего года они будут отмечать 2-летие брака.

Такой романтичный кадр совершил фурор среди подписчиков модели. Они засыпали пару сердечками и приятными комментариями. Эмили одета в топ своего бренда, а также на ней видно новинку, которую она представила на днях – сережки в виде женской фигуры, Figure Earring.