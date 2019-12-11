Экс-жена «радикала» Рыбалки снялась для Playboy (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Съемка получилась дерзкой, сексуальной, в определенном смысле, классической», - отметила фотограф Соня Плакидюк

У Ани дочь от бывшего мужа нардепа

Красотка-телеведущая Анна Буткевич украсила оследнюю в этом году обложку мужского журнала Playboy. Девушка позировала в классическом образе секси-зайчика с элементами пин-ап. 34-летнюю бывшую супругу радикала Сергея Рыбалки сняла известная фотограф и судья шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

«Как же круто видеть Аню Буткевич на страницах легендарного издания в моих любимых провокационных, но таких «породистых», как и сама Аня, образах. Мы сняли эту съемку на одном дыхании, меняя маски и наряды с ловкостью фокусника», - рассказала Плакидюк.

«Съемка получилась дерзкой, сексуальной, в определенном смысле, классической для Playboy. Мы замиксовали острые тенденции с образами старого кино, приправили веселым нравом нашей героини и получили замечательный нуарний пин-ап», - отметила автор фото.