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    Шоу-биз

    Экс-жена «радикала» Рыбалки снялась для Playboy (фото)

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    <p>Съемка получилась дерзкой, сексуальной, в определенном смысле, классической&raquo;, - отметила фотограф Соня Плакидюк</p> <div></div> - Экс-жена «радикала» Рыбалки снялась для Playboy (фото)

    Съемка получилась дерзкой, сексуальной, в определенном смысле, классической», - отметила фотограф Соня Плакидюк

    У Ани дочь от бывшего мужа нардепа

    Красотка-телеведущая Анна Буткевич украсила оследнюю в этом году обложку мужского журнала Playboy. Девушка позировала в классическом образе секси-зайчика с элементами пин-ап.  34-летнюю бывшую супругу радикала Сергея Рыбалки сняла известная фотограф и судья шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк.

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    Экс-жена «радикала» Рыбалки снялась для Playboy (фото)
    Экс-жена «радикала» Рыбалки снялась для Playboy (фото)
    Экс-жена «радикала» Рыбалки снялась для Playboy (фото)
    Экс-жена «радикала» Рыбалки снялась для Playboy (фото)
    Экс-жена «радикала» Рыбалки снялась для Playboy (фото)
    Экс-жена «радикала» Рыбалки снялась для Playboy (фото)

    «Как же круто видеть Аню Буткевич на страницах легендарного издания в моих любимых провокационных, но таких «породистых», как и сама Аня, образах. Мы сняли эту съемку на одном дыхании, меняя маски и наряды с ловкостью фокусника», - рассказала Плакидюк.

    «Съемка получилась дерзкой, сексуальной, в определенном смысле, классической для Playboy. Мы замиксовали острые тенденции с образами старого кино, приправили веселым нравом нашей героини и получили замечательный нуарний пин-ап», - отметила автор фото.

    фотография кино Топ-модель по-украински Соня Плакидюк самые сексуальные
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