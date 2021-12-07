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    Мама Насти Каменских на всю страну рассказала о проблемах артистки с лишним весом

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    Настя Каменских вместе с мамой - Мама Насти Каменских на всю страну рассказала о проблемах артистки с лишним весом
    Настя Каменских вместе с мамой
    Фото: скриншот видео

    Причиной лишнего веса у дочери стал ее напряженный гастрольный график

    Мама поп-дивы украинского шоу-бизнеса Насти Каменских, Лидия Каменских, в эфире канала Live, призналась, что ее дочь сильно переживала, когда несколько лет назад набрала лишний вес.

    По словам Лидии Каменских, причиной лишнего веса у дочери стал ее напряженный гастрольный график.

    «Все время на этих гастролях, поесть – схватила где-то фастфуд, накопилось. Нервные моменты были. И у нее с этим был немного перебор. Она волновалась сильно, переживала. И я переживала. И в один прекрасный момент она сказала: «Все, хватит». Очень сильно спорт ей помог», – рассказала мать певицы.

    Ранее сообщалось, что Оля Полякова публично унизила Настю Каменских в эфире популярного шоу.

    Популярная украинская певица Оля Полякова во время выпуска одного из развлекательных шоу знаменитость жестко пошутила по поводу артистки Насти Каменских, назвав ее «хвойдой». Инцидент произошел, когда NK сказала, что новый выпуск будет ярким, как и ее костюм – с одной стороны игривое атласное синее платье, а с другой – сдержанный зеленый пиджак.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Мама Насти Каменских на всю страну рассказала о проблемах артистки с лишним весом