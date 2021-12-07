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    Адель собирается замуж во второй раз, чтобы почувствовать себя в безопасности

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    Певица Адель - Адель собирается замуж во второй раз, чтобы почувствовать себя в безопасности
    Певица Адель
    instagram.com/adele/

    Около семи лет обладательница премии «Грэмми» была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки

    Знаменитая певица Адель призналась, что брак наполняет ее чувством безопасности. При том что артистке пришлось развестись со своим мужем, она убеждена, что готова вновь вступить в долгосрочный союз.

    На данный момент она встречается с Ричем Полом, агентом баскетбольной суперзвезды Леброна Джеймса. В своем новом альбоме Адель раскрывает тему разрыва отношений. Около семи лет обладательница премии «Грэмми» была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки.

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    Адель собирается замуж во второй раз, чтобы почувствовать себя в безопасности
    Адель собирается замуж во второй раз, чтобы почувствовать себя в безопасности
    Адель собирается замуж во второй раз, чтобы почувствовать себя в безопасности
    Адель собирается замуж во второй раз, чтобы почувствовать себя в безопасности
    Адель собирается замуж во второй раз, чтобы почувствовать себя в безопасности
    Адель собирается замуж во второй раз, чтобы почувствовать себя в безопасности
    instagram.com/adele/

    «Главное, что нужно сделать, – сесть вдвоем, как два взрослых человека, и обсудить тот факт, что ваши дороги расходятся. Это нужно делать в спокойном и уважительном ключе, иначе ничего не выйдет... «Мы очень сильно любим друг друга, но мы не сможем построить будущее». Настрой должен быть таким», – приводит слова звезды Hollywood Life.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Адель пожаловалась на проблемы с психикой.

    Звезда призналась, что из-за депрессии она в течение нескольких недель практически не вставала с постели и целыми днями смотрела сериал «Клан Сопрано».

    Тогда они с Конекки делили опеку над девятилетним сыном, она много ночей поводила в одиночестве наедине со своими мыслями и переживаниями, в результате чего у нее развилась тревожность

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Адель собирается замуж во второй раз, чтобы почувствовать себя в безопасности