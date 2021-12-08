Маричка Падалко призналась, как ее дети отреагировали на первых в жизни россиян

Телеведущая вернулась из отпуска

Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко продолжает публиковать в своем Инстаграме фото с первого за 10 лет отпуска за границей.

Телезвезда также решила поделиться своим опытом отдыха в Египте и посвятила текст тем, кто редко бывает за границей или не решается путешествовать далеко вообще.

«Во-первых, Египет – отдых без «понтов» – начиная от самолета, это совсем непафосное место. А температура воздуха в конце ноября в начале декабря идеальная. Тепло, но не жарко. Вода 24-25 градусов. Стоять – прохладно. Плавать – супер! Выбирая отель, интересуйтесь, какое дно и как заходить в воду. У нас был длинный пирс с очень удобной лестницей и интересной прогулкой по нему с созерцанием рыбок и рифов. Ходить с «грудничками», а малышей в Египте много, это – не самый удобный вариант. Плюс на море может быть ощутимый ветер», – рассказала Падалко.

Телезвезда поделилась, что, несмотря на негативные отзывы других гостей о еде, ей и родным питание понравилось. Также ведущая посоветовала подписчикам взять хотя бы одну экскурсию, чтобы «не одичать на ежедневном маршруте «ресторан-море-комната-ресторан». Так, семье Марички понравилось путешествие на корабле для погружения с аквалангами и масками.

Также знаменитость ответила на вопросы пользователей по поводу туристов-россиян.

«Да, их много. Но по завершению недели мы с Егором для себя решили, что это был чрезвычайно полезный опыт для наших детей, которые до сих пор имели представление о россиянах преимущественно из соцсетей. Последствия даже такого короткого пребывания в общем пространстве превышают результаты многих лет патриотического воспитания. Это как будто вы много времени пытались объяснить детям, почему Украина защищает свою территорию и язык, и почему им, в частности, важно разговаривать на украинском, а здесь за одну неделю «рассветло» само собой», – отметила она.

Ранее сообщалось, что Маричка Падалко чуть не лишилась всех денег в Египте.

Телеведущая Маричка Падалко с мужем и тремя детьми отдыхают в Египте. «Каир и пирамиды ­– то, ради чего мы в Египте выбрали для отдыха именно Хургаду, а не Шарм. И эта экскурсия превысила наши ожидания». Хотя, как признается Маричка, поездка была утомительной. «Отправились из гостиницы в час ночи и вернулись обратно только через сутки», – написала телеведущая в своем Инстаграм. Добираться в одну сторону пришлось около семи часов.