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    Молодая Ольга Сумская в образе княгини Ольги вызвала фурор в сети (фото)

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    Актриса Ольга Сумская - Молодая Ольга Сумская в образе княгини Ольги вызвала фурор в сети (фото)
    Актриса Ольга Сумская
    instagram.com/olgasumska/

    Артистка показала фото 24-летней давности

    Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская в своем Инстаграме опубликовала архивное фото, сделанное 24 года назад. На снимке артистка запечатлена в образе княгини Ольги. Она позирует перед камерой в соответствующем наряде.

    К слову, Ольга тогда была на открытии Михайловского Златоверхого монастыря.

    Актриса Ольга Сумскаяinstagram.com/olgasumska/
    Актриса Ольга Сумскаяinstagram.com/olgasumska/

    Ранее Ольга Сумская в купальнике продемонстрировала роскошные формы.

    Легендарная украинская актриса в своем Инстаграме опубликовала фотосет со своего недавнего отдыха в Дубае. На снимках улыбчивая Сумская позирует вместе с мужем, актером Виталием Борисюком плещутся в волнах теплого моря.

    Интересно, что на фото Сумская предстает в черном купальнике, идеально подчеркнувшем ее стройную фигуру. В пляжном наряде знаменитость выглядит как настоящая русалочка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Молодая Ольга Сумская в образе княгини Ольги вызвала фурор в сети (фото)