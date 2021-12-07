Молодая Ольга Сумская в образе княгини Ольги вызвала фурор в сети (фото)

Артистка показала фото 24-летней давности

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская в своем Инстаграме опубликовала архивное фото, сделанное 24 года назад. На снимке артистка запечатлена в образе княгини Ольги. Она позирует перед камерой в соответствующем наряде.

К слову, Ольга тогда была на открытии Михайловского Златоверхого монастыря.

Актриса Ольга Сумскаяinstagram.com/olgasumska/

Ранее Ольга Сумская в купальнике продемонстрировала роскошные формы.

Легендарная украинская актриса в своем Инстаграме опубликовала фотосет со своего недавнего отдыха в Дубае. На снимках улыбчивая Сумская позирует вместе с мужем, актером Виталием Борисюком плещутся в волнах теплого моря.

Интересно, что на фото Сумская предстает в черном купальнике, идеально подчеркнувшем ее стройную фигуру. В пляжном наряде знаменитость выглядит как настоящая русалочка.