Усик похвастался, что мог бы «сыграть дурачка» в кино (видео)

Украинский чемпион оценил свой актерский потенциал

Знаменитый украинский боксер-тяжеловес, чемпион мира Александр Усик в блиц-интервью на канале Parimatch Ukraine в YouTube признался, что не против попробовать себя в роли киноактера.

Спортсмен высоко оценил свой актерский потенциал. По мнению боксера, он бы мог сыграть и в комедии, и в драме. «Дурачка мог бы сыграть хорошо, прямо шизонутого-шизонутого», – такую фразу произнес Усик.

Ранее Александр Усик впервые признался, сколько зарабатывает на самом деле.

«Это неправдивая информация, что мое состояние - $5 миллионов. Люди, которые озвучивают наши гонорары, не до конца понимают, что это не конечная сумма, которую получает спортсмен. Налоги, команда, промоутеры, затраты... В детстве я пообещал маме, что она больше не будет работать. А она работала на стройке - тяжелый труд. Сказал, что вот этими руками сделаю так, что ей не придется работать, а у нее будет карточка, на которую я буду присылать деньги. Была цель, которой я добился. Мамулечка, обожаю тебя», – сказал Усик.